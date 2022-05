„Na kluky jsem velmi hrdý. Bojovnost, kterou jsme ukázali, byla fantastická. Chci vyzvednout každého jednoho hráče našeho týmu za obětavost a bojovnost. Nebyli jsme až tak daleko, abychom dokázali něco absolutně výjimečného. Mrzí nás to, ale každý slovenský fanoušek si musel náš zápas užít," chválil své spoluhráče kapitán týmu Tomáš Tatar z New Jersey v rozhovoru pro Rozhlas a televizi Slovenska (RTVS).

„Rozhodly zkušenosti. Finové za stavu 0:2 couvali a stále hráli totéž. Opakují to furt dokola. Díky zkušenostem to nepustí, dokážou vytvořit tlak, vstřelit branku a rozhodnout," věděl Tatar, jenž na turnaji posbíral tři góly a stejný počet asistencí.

„Na Finy jsme vlétli, jak jsme chtěli, ale dalo se čekat, že nám to jen tak nenechají. Čekali na nás na červené čáře, špatně se na to dívá, ale je to účinné. Zatím nikdo nevymyslel nic lepšího," řekl o hře týmu Suomi vystavené na precizní defenzivě 18letý supertalent Juraj Slafkovský, s devíti body nejproduktivnější hráč Slováků na turnaji.

Slováci tak sice na únorový senzační olympijský bronz z Pekingu nenavázali, se suverénně nejmladším kádrem (průměrný věk pod 25 let) na turnaji však ostudu neudělali. „Zkušenosti, které tady kluci nabrali, mohou posunout národní tým o dlouhé roky. Doufám, že kluci se v draftu dostanou co nejvýše a splní se jim sen dostat se do NHL," připomíná Tatar, že na blížícím se draftu NHL by mohli být Slafkovský a obránce Šimon Nemec vybráni mezi prvními pěti.