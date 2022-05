„Bude to střet dvou hokejů. Finové a jejich defenzivní styl, taktika je na prvním místě. Týmový výkon a preciznost," nachází hlavní rysy výkonů domácího výběru Suomi Radek Duda. „Proti tomu bude stát kanadský hokej, který je založený na bruslení, forčekingu, snaží se hrát co nejrychleji, jak je to možné. Budou se tlačit co nejvíce do brány," doplnil expert, co bude pro změnu zdobit druhého z finalistů.