Německo, jako soupeře pro čtvrtfinále, by nejspíš bral také bývalý trenér národního týmu Alois Hadamczik.

Ten si myslí, že kvalita českého výběru je vyšší, to ale neznamená, že by bylo radno nejbližšího protivníka podceňovat. „Jsem hodně překvapený z výkonů Němců, že mají tolik bodů, protože já ten tým nevidím tak kvalitní na to, kolik mají bodů," prohlásil Hadamczik v pořadu Příklep na Sport.cz.