„Byla jsem zaskočená a pak zděšená. Rozhodnutí Susanny Tapaniové opustit tým uprostřed šampionátu v žádném ohledu nezapadá do mého chápání vrcholového sportu. Neumím si vůbec představit, že by se tohle v reprezentaci kdy stalo, nebo že by vůbec někoho něco takového napadlo. Zradila celý tým," reagovala ostře bývalá finská reprezentantka Riikka Sallinenová v rozhovoru pro Ilta Sanomat.