GLOSA: Krejčí může nafasovat olympijskou kolekci, ale co zbytek hokejového výběru?

Když už z Olomouce vyrazil do Prahy, aby si tu střihnul mač s Finskem, klidně mohl zaskočit do sídla Českého olympijského výboru, aby s předstihem nafasoval oblečení pro Peking. Protože ať covid zatrhne plejerům z NHL jejich cestu do Číny, nebo ne, David Krejčí na olympijském turnaji - nezraní-li se - chybět nebude. Tady by veškerá zpochybňující disputace byla marná, navzdory jeho nepříliš vydařenému čtvrtečnímu testu v O2 Areně.