NY Rangers - Pittsburgh 4:3 PP Stav série 4:3 Crosbyho návrat nepomohl, Tučňáci nevyužili ani třetí mečbol

Ani návrat hvězdného kapitána týmu Sidneyho Crosbyho do sestavy po zranění hokejistům Pittsburghu nepomohl. Penguins v nedělním rozhodujícím sedmém duelu úvodního kola play off Východní konference NHL prohráli v New Yorku s tamními Rangers 3:4 v prodloužení a sezona pro ně končí. Vítězný gól vstřelil v čase 64:46 v početní výhodě ruský útočník Artěmij Panarin. Jezdci i s českým útočníkem Filipem Chytilem předvedli v sérii, v níž prohrávali už 1:3 na zápasy, báječný obrat a jejich soupeřem v dalším kole bude Carolina.

Foto: Brad Penner, Reuters Křídelník Rangers Chris Kreider (vpravo) oslavuje s Ryanem Lindgrenem (vlevo) a Mikou Zibanejadem svoji trefu v rozhodujícím sedmém duelu 1. kola play off NHL proti Pittsburghu.Foto : Brad Penner, Reuters

Článek New York vedl od osmé minuty gólem Chrise Kreidera z přečíslení, ale v polovině utkání prohrával 1:2. Z přesilové hry vyrovnal Danton Heinen a osmou trefou v sérii otočil Jake Guentzel po přihrávce Crosbyho, který v minulém utkání chyběl kvůli zranění. Už za 65 sekund vyrovnal K'Andre Miller, když jeho střela po šťastných odrazech od chráničů dvou hráčů Pittsburghu skončila v brance. Pod další změnu skóre se podepsal hrubkou Chytil. Přihrávku českého útočníka vystihl na obranné modré čáře Evan Rodrigues a z úniku dostal Pittsburgh v závěru druhé třetiny do vedení 3:2. Mika Zibanejad ale poslal zápas gólem z 55. minuty do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Panarin střelou z pravého kruhu. Připravujeme další podrobnosti Výsledky zápasů 1. kolo play off NHL: Východní konference - 7. zápas: New York Rangers - Pittsburgh 4:3 v prodl. (konečný stav série: 4:3) Západní konference - 7. zápas: Utkání Calgary - Dallas se ještě hraje.

