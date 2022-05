NY Rangers - Pittsburgh 4:3 PP Stav série 4:3 Crosbyho návrat nepomohl, Tučňáci nevyužili ani třetí mečbol. Přijede Faksa na MS?

Ani návrat hvězdného kapitána týmu Sidneyho Crosbyho do sestavy po zranění hokejistům Pittsburghu nepomohl. Penguins v rozhodujícím sedmém duelu úvodního kola play off Východní konference NHL prohráli v New Yorku s tamními Rangers 3:4 v prodloužení a sezona pro ně končí. Vítězný gól vstřelil v čase 64:46 v početní výhodě ruský útočník Artěmij Panarin. Jezdci i s českým útočníkem Filipem Chytilem předvedli v sérii, v níž prohrávali už 1:3 na zápasy, báječný obrat a jejich soupeřem v dalším kole bude Carolina.

Foto: Brad Penner, Reuters Křídelník Rangers Chris Kreider (vpravo) oslavuje s Ryanem Lindgrenem (vlevo) a Mikou Zibanejadem svoji trefu v rozhodujícím sedmém duelu 1. kola play off NHL proti Pittsburghu.Foto : Brad Penner, Reuters

Článek Fotogalerie Foto: Sergei Belski, Reuters Šťastná třináctka. Johnny Gaudreau poslal Calgary přes Dallas do 2. kola play off NHL.Foto : Sergei Belski, Reuters Také ve druhém utkání nedělního programu využili hokejisté Calgary výhody domácího ledu, udolali v prodloužení Dallas 3:2 a sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Postup kanadskému týmu vystřelil v 16. minutě prodloužení Johnny Gaudreau. New York vedl od osmé minuty gólem Chrise Kreidera z přečíslení, ale v polovině utkání prohrával 1:2. Z přesilové hry vyrovnal Danton Heinen a osmou trefou v sérii otočil Jake Guentzel po přihrávce Crosbyho, který v minulém utkání chyběl kvůli zranění. Už za 65 sekund vyrovnal K'Andre Miller, když jeho střela po šťastných odrazech od chráničů dvou hráčů Pittsburghu skončila v brance. Pod další změnu skóre se podepsal hrubkou Chytil. Přihrávku českého útočníka vystihl na obranné modré čáře Evan Rodrigues a z úniku dostal Pittsburgh v závěru druhé třetiny do vedení 3:2. Mika Zibanejad ale poslal zápas gólem z 55. minuty do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Panarin střelou z pravého kruhu. Dallas otevřel skóre už po čtyřiceti sekundách trefou Jamieho Benna z mezikruží. Calgary vyrovnalo na začátku druhé třetiny tečí Tylera Toffoliho, ale v dalším střídání inkasovalo. Z přečíslení vrátil hostům vedení Vladislav Naměstnikov. Domácí upravili na 2:2 ve 29. minutě brankou Matthewa Tkachuka z protiútoku, který založil rychlou rozehrávkou gólman Jacob Markström. Dallas držel ve hře brankář Jake Oettinger a nerozhodný stav platil až do 76. minuty, v níž rozhodl Gaudreau z dorážky z ostrého úhlu. Zúročil tím výraznou střeleckou aktivitu Calgary 67:28 a zajistil týmu postup do druhého kola, ve kterém se Flames střetnou s Edmontonem. Sezona v NHL skončila s vyřazením Stars Radku Faksovi, o kterém se mluví jako o možné posile české reprezentace na mistrovství světa. Výsledky zápasů 1. kola play off NHL: Východní konference - 7. zápas: NY Rangers - Pittsburgh 4:3 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0) Branky: 8. Kreider, 32. Miller, 55. Zibanejad, 65. Panarin - 19. Heinen, 31. Guentzel, 38. Rodrigues. Střely na branku: 30:45. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Rodrigues (Pittsburgh). Konečný stav série: 4:3. Západní konference - 7. zápas: Calgary - Dallas 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky: 22. Toffoli, 29. M. Tkachuk, 76. J. Gaudreau - 1. Jamie Benn, 23. Naměstnikov. Střely na branku: 67:28. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Oettinger (Dallas), 3. Markström (Calgary). Konečný stav série: 4:3.

Reklama