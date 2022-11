Dallas podruhé v sezoně povolal Blümela z farmy, může debutovat v NHL

Český hokejový útočník Matěj Blümel dostal podruhé v sezoně pozvánku z farmy v Texasu z nižší AHL do prvního týmu Dallasu a může na druhý pokus doufat, že se dočká premiéry v NHL. Dvaadvacetiletý bronzový medailista z letošního mistrovství světa byl už v kádru Stars čtyři dny na konci října, ale do domácích duelů s Washingtonem (2:0) ani s New York Rangers (3:6) nezasáhl.

Foto: Dallas Stars Matěj Blümel v dresu Dallasu během přípravy.Foto : Dallas Stars

Článek V AHL si připsal Blümel v devíti zápasech 11 bodů za pět branek a šest asistencí, patří mu v produktivitě 26. místo a mezi nováčky je třetí. S Dallasem v červnu jako volný hráč podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu. V přípravě sehrál za Stars dva duely a nebodoval. Blümela draftoval v roce 2019 ve čtvrtém kole na 100. pozici Edmonton, ale kontrakt s ním neuzavřel a ztratil na něj práva. Účastník dvou MS si proto mohl vybírat z nabídek jakéhokoli klubu NHL. S Dallasem uzavřel kontrakt s ročním příjmem 925 000 dolarů, z nějž 92 500 dolarů činí podpisový bonus. V případě působení na farmě bude mít plat 80 000 dolarů. V uplynulé sezoně si v dresu Pardubic připsal v 54 zápasech včetně play off 12 branek a stejný počet asistencí. Celkově má na kontě v extralize 142 utkání a 65 bodů za 35 tref a 30 přihrávek. Na světovém šampionátu ve Finsku v 10 utkáních zaznamenal čtyři góly a čtyři přihrávky.