Gólman Lukáš Dostál reklamoval u sudích, že detroitský Michael Rasmussen dostal puk do anaheimské branky kopnutím, kanadský útočník každopádně usměrnil přihrávku Moritze Seidera za čáru šikovně nohou. A po přezkoumání byla branka uznána.

„Předpokládám, že liga má záběr, ze kterého to bylo patrné. Já ale neviděl nic, co by ukazovalo, že puk přešel brankovou čáru,“ divil se kouč Anaheimu Greg Cronin.