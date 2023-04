Eliáš přeje Devils, na Stanley Cup mu ale vychází Boston. Odvážný tip má pro Pastrňáka

Sám ví, jak složité je to probít se až ke Stanley Cupu. Patriku Eliášovi se to s New Jersey povedlo v letech 2000 a 2003, v letech 2001 a 2012 ztroskotali jeho Devils ve finále. I když bude sedmačtyřicetiletá hokejová legenda v letošním play off dál fandit klubu svého srdce, jako šampiona vidí Boston.

Boston jako největší favorit na Stanley Cup? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Není divu. Bruins zažili historickou sezonu, ve které překonali rekordy NHL v počtu bodů (135) i v počtu výher (65). Držitelé Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části ale naposledy vyhráli Stanley Cup v roce 2013, kdy se to povedlo Chicagu. V posledních sezonách suveréni většinou končívají ve druhém kole. „Člověk ale nemůže jít proti Bostonu. Jen jednou měli sérii, že prohráli třikrát v řadě, pak zase naskočili na vlnu. Mají čtyři lajny, které jsou schopné střílet góly, pohyblivou obranu a výbornou gólmanskou dvojici," přemítá Eliáš. NHL Pastrňák skončil třetí v produktivitě NHL a druhý mezi střelci V životní formě pak hraje David Pastrňák. Se 61 góly druhý nejlepší střelec sezony, se 113 body její třetí nejproduktivnější hráč. „Už jsem myslel, že tu šedesátku David nedá. A vidíte, prásk, prásk a je to tam. Posledních pár zápasů hrál navíc bez Davida Krejčího, kterého Boston šetřil, a ty body a góly udělal Pasta i s ostatníma klukama, což je další aspekt jeho hry, kterého si velmi cením. Zvládne se už prosazovat nejen s Bergeronem a s Marchandem, stal se z něj lídr," přikyvuje Eliáš. Role Patrika Eliáše v příchodech Vaněčka s Palátem do New JerseyVideo : Sport.cz Pokud Bruins, kteří hrají v prvním kole s Floridou, skutečně postoupí daleko, pak by podle bývalého útočníka Devils mohl být Pastrňák i kandidátem na Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off. Tu dosud žádný Čech nezískal, ačkoli Krejčí v letech 2011 a 2013 vyhrál bodování vyřazovací části. Ze Západní konference připadají Eliášovi stále jako největší favoriti obhájci Stanley Cupu z Colorada. „Jeho nejlepší hráči začali hrát nejlepší hokej. Bohužel jim nepomůže kapitán Landeskog a obránce Makar taky není úplně zdravý. Zranění to mohou hodně ovlivnit. Ale finále Boston-Colorado by se mi líbilo," říká Eliáš a určitě není sám. NHL Útočník McDavid vyhrál produktivitu NHL, střelcům vládne o tři góly před Pastrňákem