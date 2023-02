"Byl to šťastný odraz. Ale to se stává, když nahazujete puky na branku a snažíte se dělat vše, co je ve vašich silách, abyste ho tam nějak dotlačili," komentoval vyrovnávací gól Rust, od jehož brusle puk původně mířil vedle branky. "Ukázali jsme charakter a zdolali poslední šampiony. To je dobré znamení směrem k další části sezony," doplnil. Pittsburgh drží ve Východní konferenci poslední místo do play off.