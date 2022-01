Galvas se posunul do prvního týmu Chicaga a čeká ho debut v NHL

Český hokejový obránce Jakub Galvas by se měl v noci na středu dočkat premiéry v NHL v dresu Chicaga v utkání na ledě Columbusu. Dvaadvacetiletý rodák z Ostravy a odchovanec Olomouce se v úterý posunul z pozice připraveného náhradníka do prvního týmu Blackhawks poté, co Jakea McCabea vyřadila ze hry opatření proti šíření koronaviru.

Foto: Profimedia.cz Český hokejový obránce Jakub Galvas

Článek Galvas podepsal s Chicagem loni v květnu dvouletý nováčkovský kontrakt. V přípravě dostal příležitost ve třech zápasech a připsal si dvě asistence. Během přípravného kempu se přesunul na farmu do Rockfordu do AHL, kde si ve 20 zápasech připsal šest bodů za gól a pět asistencí. Chicago draftovalo Galvase v roce 2017 v pátém kole jako 150. hráče v pořadí. Minulé dva ročníky strávil ve Finsku v Jukurit Mikkeli a v 90 utkáních si připsal 26 bodů za čtyři góly a 22 přihrávek. Předtím stihl v extralize za Olomouc 134 utkání a 42 bodů za devět branek a 33 asistencí. V dresu české reprezentace má v 18 duelech bilanci čtyř přesných zásahů a jedné přihrávky. NHL Malkin se představí v NHL poprvé od letní operace kolena

