„Ten humor je jiný, v té NHL to vnímáte a ty Češi... Na tohle jsme trošku Švejci, samozřejmě to máme rádi," říká v hokejovém pořadu.

Eliáš asistentem trenéra v New Jersey? V pořadu Příklep prozrazuje, jak to bylo doopravdy

„Musím říct, že to byl člověk, který uměl humor i ve stresových situacích. On to vzal na sebe a tím humorem v kabině, kde by se atmosféra dala krájet, vždycky něco pronesl. Najednou se to uvolnilo a mančaft šel na led jinak nastavený," vypráví o trenérovi zlatých medailistů z olympiády v Naganu, který tragicky zahynul při autonehodě v roce 2004.