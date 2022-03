Norris v 15. minutě po čtyřech sekundách využil přesilovou hru a tvrdou ranou do horního rohu Wedgewoodovy branky srovnal, to však bylo od Senators na dlouhou dobu vše.

V 37. minutě ujel v oslabení Crouse, překonal Filipa Gustavssona a zkompletoval svůj první hattrick v NHL. "Je to neuvěřitelný pocit. Již několikrát jsem říkal, že chci do každého zápasu dát úplně všechno a pomoci týmu, jak to jen jde. Vstřelit hattrick před svou rodinou a ještě dovést tým k výhře, to je opravdu paráda," pochvaloval si Crouse, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu.