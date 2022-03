V tu chvíli měl na kontě 765 branek v NHL a už mu zbývala jediná trefa k tomu, aby se dotáhl na třetí místo Jaromíra Jágra v historické tabulce střelců. Nikdo nepochyboval o tom, že na tento milník dosáhne brzy. Ovečkin nechtěl čekat a gól s pořadovým číslem 766, kterým šli Capitals do vedení 5:3, vstřelil necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny do odkryté klece.

„Je to přirozený střelec. Hra se hodně změnila a je dobře, že dokáže držet tempo," řekl před měsícem Jágr na adresu Ovečkina. „Má skvělou střelu a taky obrovskou výhodu v tom, že nikdo, tím opravdu myslím nikdo není tak silný jako on. Takže ho nelze zastavit, pokud to on sám nedovolí," chválil hrající majitel Kladna svého bývalého protivníka.