Fotogalerie +5

I tenhle detail svědčí o tom, jakým je Francouz skvělým parťákem. Pokud je v brance, je na něj spoleh. A když dostane přednost Kuemper, nezahořkne a zůstává neustále ve střehu.

"Dneska jsme to dokázali, stali jsme se Stanley Cup champions! Už se nemůžu dočkat, až přivezu ten pohár do České republiky a společně si to užijeme. Mějte se, ahoj," poslal Francouz vzkaz českým fanouškům přímo z ledové plochy.

Pavel Francouz (@Francik_3) zdraví české fanoušky a už se nemůže dočkat, až přiveze #StanleyCup domů! 🇨🇿 pic.twitter.com/fCquiQMPiG — NHL Česko (@NHLcz) June 27, 2022

Minimálně v Plzni, Francouzově rodišti a působišti, se mají lidé na co těšit.

"Všichni známí mě podporovali, drželi palce, teď si to za odměnu užijeme," svěřoval se spolupracovníkovi NHL.com šťastný Francouz.

Jeho příspěvek ke Stanley Cupu rozhodně nebyl marginální. V play off naskočil do sedmi zápasů, vychytal šest výher! 'Frankie' byl miláčkem fanoušků Colorada.

Pavel Francouz (@Francik_3) si užívá svou první chvíli se Stanley Cupem! 🇨🇿 Obrovská gratulace! 👏 #StanleyCup pic.twitter.com/yjXCVZPCZc — NHL Česko (@NHLcz) June 27, 2022

"Je to splněný dětský sen. Něco, kvůli čemu jsem začal hrát jako malý kluk. Momentálně mi to nedochází. Mám pocit, že se mi to jen zdá," líčil Francouz.

Nejvytouženější hokejovou trofej světa pozvedl na závěr své čtvrté zámořské sezony. Většina hokejistů v NHL se přitom podobných okamžiků nedočká celou kariéru.

"Na druhou stranu je mi 32 let. Hraju hokej od nějakých sedmi, takže nějaký čas to zabralo... Jsem moc šťastný, že jsem byl součástí tohoto týmu. Byla to jízda od samého začátku až do konce," řekl Francouz NHL.com.

Český gólman ale prožíval i svůj vlastní soukromý boj. Po operaci obou kyčlí vynechal celou minulou sezonu. A těsně před startem nového ročníku si vážně poranil kotník. Silná vůle však nakonec vyhrála.

"My šli do sezony s tím, že jsou od nás velká očekávání, byli jsme jeden z favoritů," uvědomoval si Francouz.

Colorado se stalo druhým nejlepším týmem základní části. Klíčovým okamžikem ale byla podle brankáře s číslem 39 uzávěrka přestupů, před kterou přišly důležité posily: Artturi Lehkonen, Josh Manson, Andrew Cogliano...

"Všichni ohromně pomohli v závěru a věřil jsem tomu víc a víc," tvrdil český brankář.

Nashville 4:0, St. Louis 4:2, Edmonton 4:0 a ve finále Tampa 4:2. Tyhle výsledky budou mít noví šampioni zapsány v historických tabulkách play off.

"Cesta to nebyla úplně jednoduchá. V samotném závěru bylo vidět, že Tampa je neskutečný tým, mají zkušenosti a ukázali velkou sílu. Ale projevilo se, že jsme měli ohromný hlad a chtěli jsme ten pohár zvednout nad hlavu. Šli jsme za tím jak smečka hladových psů," zářil Francouz.

Vysněný Stanley Cup převzal od spoluhráče Valerije Ničuškina a pak s úsměvem absolvoval kolečko s trofejí nad hlavou na ledě Amalie Areny.

"Neuvěřitelnej pocit, pořádně jsem nevěděl, co se děje. Bylo to ohromně těžký, tak jsem se modlil, abych nespadl. Jen jsem viděl svůj odraz v poháru a byl jsem plný emocí. Proběhla mi celá ta cesta hlavou. Je to obrovské zadostiučinění," vyprávěl.

Co čeká Francouze v nejbližší době, je nad slunce jasné.