„Neustále mu říkáme, aby se víc tlačil do koncovky, protože má skvělou střelu,“ tvrdil Caufield, a jeho slova si Slafkovský vzal k srdci proti Canucks, kdy nádherně zamířil do horního rohu branky hájené Kevinem Lankinenem. Navrch přidal dvě asistence.

„Kdybych hrál takhle celou sezonu, tak bych byl spokojený. Ještě to ale není ani deset zápasů, co se mi celkem daří. A to je zatím málo,“ hledal Slafkovský motivaci do závěrečné pasáže základní části.