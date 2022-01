GLOSA: Řeč těla neklame. Pastrňák je zpátky v plné polní

Byly to hezké představy. David Krejčí nadýchanou žabičkou připravuje puk mezi kruhy Davidu Pastrňákovi, který z první posílá petardu pod horní tyčku ruské branky... Takových momentů se ale bohužel na olympiádě nedočkáme. Pekingské hry se musí obejít bez hráčů NHL. A to zrovna v době, kdy nejlepší český hokejista posledních let a obávaný kanonýr Bostonu nahodil motory.