„Pro všechny to asi je největší šok v historii play off. Ale pro nás v kabině ne," mínil floridský tahoun Matthew Tkachuk, nejproduktivnější hráč Floridy v sérii (5+6), který pil Bruins krev ze všech hráčů Panthers nejvíc.

Boston zkoprněl. A ještě bude mít čas na to rozebrat, kde se stala chyba. „Napadají mě jen dvě slova. Zklamání a rozčarování," špitl kouč Bruins Jim Montgomery. „Hráčům ale nemám co vytknout. Odehráli skvělou sezonu." Play off ale už tak zázračné nebylo, i když v sérii vedl favorit 3:1 na zápasy. V pátém utkání ho ale potopila chyba gólmana Linuse Ullmarka, v šestém děravá obrana. A ani nástup do rozhodujícího souboje se Bostonu nevyvedl.

Do útoku však zatroubili Češi. Rána Davida Krejčího znamenala snížení na 1:2, pátá trefa Davida Pastrňáka poslala ve třetí třetině Boston do vedení 3:2. „Po tomto gólu už jsem si myslel, že to zvládneme," řekl Pastrňák.

Do konce chyběla jen jediná minuta, když Brandon Montour při floridské power play srovnal. V prodloužení ještě Jeremy Swayman zlikvidoval Tkachukův únik, ale pak se po skrumáži vynořil s pukem v 9. minutě nastavení Carter Verhaeghe a bostonský plamen definitivně uhasil.

„Způsob, jaký jsme se dokázali vrátit do série byl výjimečný, neskutečná jízda," zářil Verhaeghe. „Asi až historie docení, co jsme dokázali," tvrdil kouč Panthers Paul Maurice.

Bostonská aura tak ve vyřazovací části zhasla už po sedmi zápasech. Co bude dál, naznačil i kapitán Patrice Bergeron, který se před odchodem do kabin objal se všemi spoluhráči a fanoušci v tom viděli definitivní rozlučku s bostonskou kabinou.

„Teď je těžké cokoli zpracovávat. Samozřejmě jsme v šoku. Moc to bolí, takže se budu muset dát do kupy a s rodinou popřemýšlet, co bude dál," řekl sedmatřicetiletý centr, který novinářům sdělil, že v play off nastupoval s vyhřezlou ploténkou.

Byl to právě Bergeron, kdo agitoval u Krejčího, aby ještě v Bostonu odehrál jednu sezonu. A společně zkusili zaútočit na Stanley Cup, který společně vybojovali v roce 2011. Takový závěr sezony si ani jeden z veteránů nepředstavoval.

Za celou základní část Bruins nepotkala žádná výrazná krize, což se odrazilo na zisku Presidents' Trophy s rekordním počtem 65 výher a 135 bodů. Posledním vítězem základní části, který ve stejné sezoně slavil Stanley Cup, ale zůstává Chicago, jemuž se to povedlo před deseti lety.

TNT leaked the Montour goal early, NHL script working perfect to set up a game 7 in overtime for Panthers Bruins pic.twitter.com/KX70u46jcX — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) May 1, 2023

„Byli jsme tak blízko, strašně to bolí," popisoval Pastrňák. Bostonský kapitán Bergeron ale kromě svých trpkých pocitů zmínil i floridskou sílu.

„Panthers byli strašně silní v napadání, velice nám to komplikovali. Neustále na nás byli přilepení. Ale my v těch posledních zápasech ze sebe nedokázali dostat to nejlepší," smutnil Bergeron.