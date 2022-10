Vaněček, který byl v létě vyměněn z Washingtonu do New Jersey, vychytal ve svém novém působišti první nulu a celkem sedmou v kariéře NHL. Nejdůležitější zákrok vytáhl proti obhájcům Stanleyova poháru v 50. minutě, když betonem kryl únik Evana Rodriguese. Vaněček byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Jiříček strávil na ledě necelých patnáct minut, připsal si tři hity, jednu střelu a jeden záporný bod do statistiky plus/mínus, když byl na ledě u třetí inkasované branky. Český bek si odbyl premiéru ve věku 18 let a 334 dní a v klubové historii debutoval v NHL z obránců dříve jen Rostislav Klesla (18 let a 200 dní). Do sestavy Jiříčkovi pomohlo zranění dvou zadáků i výkony na farmě v AHL, kde zaznamenal čtyři přihrávky v pěti zápasech.