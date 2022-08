David Krejci has signed a one-year contract with the @NHLBruins pic.twitter.com/UcVmPWEFxK

Už po květnovém mistrovství světa, na němž získal s nároďákem svůj druhý bronz, dával Krejčí najevo, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou, co dál s kariéru. Možnosti byly jen tři - setrvání na Hané, návrat do Bostonu, nebo konec s hokejem.

„S Krechem jsme měli nespočet hovorů," připustil generální manažer Bruins Don Sweeney v polovině července, že v klubu by Krejčího návrat všichni přivítali. „Udělám vše, co bude v mých silách, aby to klaplo. Jeho rozhodnutí by se mohlo blížit," dodal Sweeney.