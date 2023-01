MONTREAL (od našeho zpravodaje) - Na co sáhne, to v této sezoně promění ve zlato. Šestadvacetiletý útočník je v životní formě a odnesl to i nejslavnější klub zámořských dějin.

Nebylo to bez škobrnutí, mělo to svoje mouchy, přesto se Boston prodral k 38. výhře v sezoně a jako první tým dosáhl na 80 bodů během pouhých 47 zápasů! Rychleji to v celé historii NHL nikdo nikdy nesvedl. V čele celkové tabulky má Boston neuvěřitelný čtrnáctibodový náskok.

"Do velké míry je to o sebevědomí. Vyhráváme a máme dobrou partu s výbornými čtyřmi lajnami. Jedna hraje za druhou a všechny jsou kvalitní, to je ten hlavní důvod," popisoval Pastrňák pro Sport.cz.

Bruins sice prohrávali 0:1, necelé dvě minuty po gólu Davida Krejčího na 2:1 nechali Kirbyho Dacha vstřelit druhý montrealský gól, ale stejně brali oba body už po šedesáti minutách.

"Nastoupili na nás tvrdě. Je mezi námi za ta dlouhá léta velká rivalita. Na takový zápas se snadno namotivujete. A je jedno, kdo je nahoře a kdo na dně tabulky. Vždycky jsou to těsné zápasy a takový byl i tenhle," líčil Pastrňák.

Chvíli taky trvalo, než se Bruins dokázali prosadit.

"Někdy si musíme připomenout, že se musíme tlačit víc do brány a zrovna v první třetině jsme to moc roztáhli," viděl Krejčí. "Ale pak jsme pokecali a už to bylo dobré."

Šestatřicetiletý centr už má s Pastrňákem dlouhou společnou historii a třetí z české party Pavel Zacha jim zdatně sekunduje. Výborně napadá, hraje do těla. Radost pohledět. I když se neprosadil po krásné žabičce svého centra. A opačně to taky nevyšlo, jelikož Krejčího ránu po Zachově přihrávce zablokoval Anderson.

Souhra mezi Krejčím a Pastrňákem je ale na ještě vyšším levelu.

Foto: Profimedia.cz Davidové Krejčí a Pastrňák se radují z brankyFoto : Profimedia.cz

"Často jezdím dokola až k modré čáře a Krejča mi často říká, že bude kolem brány, a když mi dojdou možnosti, co s pukem udělat, tak abych to tam prostě nahodil. Je super, že se mnou takhle komunikuje. Měl jsem dobrý výhled a on to krásně tečoval," popisoval druhou bostonskou branku Pastrňák, který v některých pasážích figuroval i v první lajně s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem.

Naplněné hlediště v Bell Centre sice bouřilo při dvou montrealských gólech, jenže skandování Go, Habs, Go! nebylo slyšet jako obvykle. Jako by publikum vidělo, že letošní Bruins jsou v trochu jiné dimenzi než domácí.

David Pastrňák (vlevo) a Patrice Bergeron patří k největším oporám Bostonu

Po zápase se tak v hostující kabině jedla pizza a vyhrávali k tomu klasicky Doobie Brothers i Run DMC s Aerosmith. Když se ozvala nakopávačka Igraj Moja Hrvatska od Zaprešič Boys, přišli se bostonští novináři přeptat, jestli je to česká písnička...

Panování Bostonu má ale natolik výrazný český otisk, že vlastně není divu. Bruins sprintují nejrychleji z celého balíku týmů NHL a jejich lídr hraje prostě fantasticky. Sezonu má Pastrňák rozjetou stále na víc než 60 gólů a 120 bodů.