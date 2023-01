V zápase mezi New Jersey a Pittsburghem padl na každé straně gól v prvních sedmi minutách, Vaněčka překonal Sidney Crosby na 1:1. Poté ale oba brankáři převzali hlavní roli a neinkasovali až do 63. minuty, kdy o druhém bodu pro domácí Devils rozhodl v přesilovce Dougie Hamilton.

Vaněček jako první brankář New Jersey od ročníku 2010/11 vychytal sedm výher v řadě. Český gólman navázal na klubovou legendu Martina Brodeura. "Je to sedmá výhra za sebou, stále se na to ale snažím nemyslet. Do zápasu jdu, jako kdybych žádnou sérii nedržel. Prostě se soustředím na hru," řekl český brankář.