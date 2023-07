Herzlich willkommen in Köln, @AndrejSustr!

Wir haben Andrej Šustr verpflichtet! Der 32-jährige Verteidiger war zuletzt in der AHL für die San Diego Gulls aktiv & bestritt in seiner Karriere über 400 Partien in der NHL!

Nice to have you on Board, Andrej!https://t.co/ze99IAobZr