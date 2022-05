Čekala se vyrovnaná a tvrdá série. A v Saddledomu to platilo do písmene. První duel vyhráli jediným gólem domácí Flames. Ve druhém měli víc energie Stars a získali ho v poměru 2:0.

TWO FIGHTS IN ONE NIGHT

"Sakra, co to vlastně znamená jít po někom?" rozčiloval se Tkachuk, který byl v základní části se 104 body (41+62) druhým nejproduktivnějším hráčem Calgary.

Zpytovat svědomí však Tkachuk mohl i kvůli tomu, že to byl on, kdo Flames připravil o gól. Věnoval se totiž rozmíšce s finským obráncem Dallasu Janim Hakanpääm a zůstal v útočném pásmu, když do něj vlétl rozjetý Gaudreau... Takže branka nemohla platit.

"Je to play off. Občas v něm dostanete ránu, tak to chodí. Chlapi, co nedostanou ránu, obvykle prohrají," filozofoval Sutter před třetím utkáním. Hraje se v Dallasu v neděli od 3:30 SELČ.