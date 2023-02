To bylo rychlé. Detroit se s Vránou nemazal, poslal jej zpátky na farmu

Pouhý den poté, co se na ledě Washingtonu po více než čtyřměsíční pauze vrátil do kolotoče NHL, z něj Jakub Vrána zase vypadává. Vedení Detroitu totiž šestadvacetiletého českého útočníka poslalo podle webu capfriendly.com zpátky na farmu do Grand Rapids.

Foto: Julio Cortez, ČTK/AP Útočník Jakub Vrána se vrátil do sestavy Detroitu. Ale jen na jeden zápas.Foto : Julio Cortez, ČTK/AP

Vrána sice při triumfu 3:1 nad Capitals strávil v úterý na ledě 11 a půl minuty a do statistik si kromě dvou střel zapsal i plusový bod v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách, trenér Derek Lalonde ale nechtěl předbíhat, jestli majitel bronzu z loňského MS dostane prostor v sestavě i v dalších zápasech. „Dlouho nehrál, takže po něm hlavně chceme, aby dodržoval systém. Což je něco, s čím bojoval celou kariéru," prohlásil mj. Lalonde o českém forvardovi. Detroit #LGRW have reassigned Jakub Vrána to the AHL https://t.co/9Ykgo2gNVL — CapFriendly (@CapFriendly) February 23, 2023 Nyní je jasné, že místo v s sestavě Vrána (zatím) nemá. Na farmu do AHL putuje i proto, že se Detroitu uzdravil švédský forvard Lucas Raymond, který naopak putuje opačným směrem do prvního týmu Red Wings. Letňanský odchovanec Vrána, který v polovině října absolvoval dva měsíce asistenční program NHL a hráčské asociace NHLPA, tak musí znovu přesvědčit klubové šéfy svými výkony na farmě, že si zaslouží místo v A-týmu. Za Grand Rapids v aktuální sezoně odehrál už 17 zápasů, v nichž si připsal pět gólů a šest asistencí.