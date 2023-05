Osmačtyřicetiletý Hynes v Nasvhillu působil od ledna 2020, kdy na lavičce vystřídal odvolaného Petera Laviolettea. V dalších dvou ročnících s týmem vždy postoupil do play off, kde ale Predators pokaždé vypadli v 1. kole. V této sezoně se mužstvo pod jeho vedením do vyřazovacích bojů nedostalo.