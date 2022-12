"Obrana hrála opravdu výborně, snažil jsem se pomáhat, jak to jen šlo," culil se rodák z Havlíčkova Brodu po utkání. "Čisté konto je fajn, ale počítá se hlavně vítězství," doplnil český gólman, který z posledních 15 startů v brance Devils slavil dvanáctou výhru v základní hrací době a v obou nejsledovanějších brankářských statistikách patří k nejlepším hráčům NHL: úspěšnost zásahů má 92,2 procenta a průměr inkasovaných branek stlačil už na 2,1.

Víc než polovinu zásahů si Vaněček připsal v první třetině, kdy na něj střelci Blackhawks zamířili celkem třináctkrát. Ani jeden z pokusů ale za záda českého brankáře neprošel včetně jedovatého přiklepnutého švihu Patricka Kanea z mezikruží v 16. minutě i rány Maxe Domiho z levého kruhu o chvíli později. "Nekoukám, kdo na mě zrovna střílí. Kdybych to dělal, asi bych o tom zbytečně přemýšlel, a to by nedělalo dobrotu. Patrick je vynikající hráč se skvělými dovednostmi. Dělá mi radost zastavovat takové střely," líčil Vaněček.