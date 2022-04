Hosté se v Chicagu dostali do vedení ve 22. sekundě, kdy gólmana Kevina Lankinena překonal Dillon Dubé. Vedení zvýšil nejproduktivnější hráč Flames Johnny Gaudreau, ale již po necelé minutě vrátil Blackhawks do hry Tyler Johnson, který zakončil akci, do níž se zapojil také Kubalík. Chicago se drželo na dostřel až do konce, při hře bez brankáře ale dvakrát inkasovalo a prohrálo 2:5.