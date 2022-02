Canadiens v nové sezoně nasedli na skluzavku a řítí se po hlavě dolů. Na dno ale patrně ještě nenarazili.

Loni na konci května za stavu 1:3 na zápasy s Torontem v prvním kole play off se přitom Montreal nadechl k působivé jízdě. Přes velkolepý obrat proti Maple Leafs (4:3 na zápasy), zdecimování Winnipegu (4:0) a skalp favorizovaného Vegas (4:2) se protlačil až do finále proti Tampě.

"Generální manažer Marc Bergevin to mužstvo stavěl vyloženě na play off. A vždycky to i tvrdil, že potřebuje hráče, kteří ho tam dostanou, a pak to i vyhrají. Tým je 'deep', jak se v Americe říká. Kádr je široký, je z čeho vybírat a kluci mají formu," netajil na přelomu jara a léta nadšení ani bývalý útočník Montrealu Tomáš Plekanec.

I když Canadiens ve finále ztroskotali s obhájci z Tampy v pěti zápasech, měl mít nejúspěšnější klub v dějinách NHL (24 Stanley Cupů) před sebou nadějné vyhlídky do budoucna.

"Montreal dlouhou dobu sháněl centry, kteří by převzali ofenzivní roli, co tam léta chyběla a Nick Suzuki je přesně ten typ, kterému se to povedlo strašně rychle. Snad mu to vydrží, přidá se k němu Cole Caufield a Montreal bude v dobrém postavení i další roky," doufal Plekanec.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Tomáš Plekanec z Kladna.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Jenže Canadiens už na startu sezony přišli o nejdůležitější pilíř v podobě brankářské jedničky Careyho Price, který přiznal závislost na návykových látkách a nastoupil do asistenčního programu.

Adepti na černý zápis do dějin

Bez dlouholeté opory rozehrál Montreal sezonu, která v její polovině vypadá jako jedna z nejhorších v celých klubových dějinách.

'Habs' z posledních deseti zápasů uhráli jednu jedinou výhru a svezli se v celkové tabulce na poslední flek za Arizonu, která body sbírá jen horko těžko.

"Jsme otevřeni všemu," nechal se už slyšet nový generální manažer Kent Hughes, který v lednu nahradil odvolaného Bergevina. Změny budou potřeba, protože u Canadiens momentálně nefunguje skoro nic.

S průměrem 2,23 vstřeleného gólu na utkání je Montreal předposlední, stejně jako ve využití přesilovek (14 procent). V inkasovaných gólech (3,91) je pak úplně poslední.

Nyní mají Canadiens sezonu rozjetou na 43 bodů, což by byl černý zápis do dějin. V kompletní sezoně nasbírala méně bodů naposledy Atlanta v sezoně 1999-2000 (39).

Uzávěrka přestupů je v NHL naplánována na 21. března. Aktuálně je ale na výměnu zralá polovina mužstva.

Plná šatna odpadlíků

Propad výkonnosti je ale nejpatrnější u obránce Jeffa Petryho. V minulé zkrácené základní části nasbíral během 55 utkání 12 gólů a 30 asistencí. Teď je po 37 startech na číslech 1+5.

"Mám pocit, že všichni vědí, kde by měli být, ale nikdo na ta místa nechodí. Nikomu na ledě to neulehčujeme, tedy kromě soupeře," tvrdí Petry.

Foto: Darryl Webb, ČTK/AP Josh Anderson's (17) z Montrealu Canadiens střílí na branku Arizony Coyotes, kterou hájil Karel Vejmelka (70).Foto : Darryl Webb, ČTK/AP

Hráčů, od kterých se čekalo víc, je však v Montrealu plná šatna. Obránci Ben Chiarot a David Savard, útočníci Caufield, Josh Anderson, Brendan Gallagher...

Sezonu ale nejde předčasně zmačkat a zahodit do koše. Habs a jejich fanoušci si to podle všeho budou muset vyžrat až do trpkého konce.

Všeobecnou temnotu pak neprosvětlily ani Priceovy nedávné výroky. Čtyřiatřicetiletý gólman prozradil, že kromě výše zmíněných problémů neprobíhá dobře jeho rekonvalescence po zranění kolena, které si vyžádalo posezonní operaci. "Canadiens jsou ale součástí mé identity. Chci zase obléknout montrealský dres. To je moje motivace," prohlásil Price.