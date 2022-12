Ze sprchy do cukrárny. Dostál svištěl v Kanadě po horské dráze. Radost, něco úžasného, říkal

To byl trapas. V noci na středu zažil gólman Anaheimu Lukáš Dostál v Torontu neplánovanou sprchu. Do branky šel v polovině zápasu za zraněného Johna Gibsona a z 15 střel inkasoval pětkrát. Spoluhráči z Ducks nechali českého brankáře napospas ofenzivním rejdům Maple Leafs a po utkání (0:7) se káli. O dva dny později v Montrealu to však byl úplně jiný příběh. 22letý český nováček slavil díky třiadvaceti zákrokům první výhru v sezoně (5:2).

Foto: Paul Chiasson, ČTK/AP Lukáš Dostál se spoluhráči z Anaheimu po utkání s Montrealem.Foto : Paul Chiasson, ČTK/AP

Článek „Před začátkem zápasu jsme se bavili o tom, že mu jako tým něco dlužíme. A to mnohem poctivější výkon, než jaký jsme předvedli v Torontu," řekl kouč Anaheimu Dallas Eakins. Ve Scotiabank Areně to byla pro Dostála krutá zkušenost. „V brance máme kluka, který odchytal jen pár zápasů. On tam přijde a my ho v tom necháme takhle vykoupat," lamentoval i útočník Troy Terry. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Dostál přijel do Anaheimu s vizitkou nejlepšího brankáře finské ligy, kterou si vychytal během necelých tří sezon v Ilvesu. V Kalifornii však většinově dostával příležitost jen na farmě v San Diegu. V minulém ročníku naskočil za Anaheim pouze do čtyř zápasů. A letos přišel povolávací rozkaz až ve chvíli, kdy se zranila dvojka Anthony Stolarz. První start si připsal Dostál v Ottawě (0:3), kde předvedl 35 zákroků. Pak následoval očistec v Torontu. „Je mi trapně za to, jak jsme v tom Lukáše ve třetí třetině nechali. To je věc, kterou náš tým nikdy nedělal. Vždycky jsme makali jeden na druhého. Fakt mě bolí, když vidím tak talentovaného hráče, jak mu nikdo nepomůže," vztekal se trenér Eakins. NHL Hit na Jágra? Největší rána, jakou jsem v hokeji slyšel, říká Ovečkinův bývalý český spoluhráč I proto odehrál Anaheim v montrealském Bell Centre úplně jinou partii. „Dostál byl jako dítě v cukrárně. Když jsem s ním po zápase mluvil, tak mi jen opakoval, jak si to užíval. Nedivím se, protože tohle je vážně výjimečná hala," prohlásil Eakins. „A hlavně náš výkon byl úplně jiný." Bývalý gólman Komety dokonce převzal při tradičním rituálu v anaheimské kabině retro bundu pro nejlepšího hráče zápasu. „Kluci mě hecovali, abych měl řeč, ale vypadlo ze mě jen: Dobrá práce. To bylo všechno," povzdechl si Dostál. „Před začátkem jsem byl trochu nervózní, všichni říkali, jaká atmosféra v Montrealu obvykle panuje. Ale pak to byla jen radost, něco úžasného." Dostál je sedmým českým gólmanem, který v této sezoně zasáhl do hry. Vzhledem ke zraněním Gibsona a Stolarze, i faktu, že dvojkou Anaheimu je teď Olle Eriksson Ek, který NHL zatím nechytal, se dá čekat, že si rodák z Brna v blízké době připíše další starty. Otázkou je, jaké podpory se od spoluhráčů dočká příště. Ducks mají nejhorší procentuální bodový zisk v sezoně. Při bilanci 8-20-3 to dělá jen 30,6 procenta. V Dostálovi však získali gólmana, který s tím chce něco dělat. „Je na něm vidět, jak strašně moc chce chytit každou střelu," souhlasil bek John Klingberg. NHL Chytil skóroval. Pastrňák opět bodoval, jenže neproměnil klíčový nájezd

