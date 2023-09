Zuccarello prodloužil smlouvu s Minnesotou

Norský útočník Mats Zuccarello prodloužil v NHL smlouvu s Minnesotou. Nový dvouletý kontrakt platný do roku 2026 mu vynese celkem 8,25 milionu dolarů. Klub to oznámil na svém webu. V nadcházejícím ročníku doběhne Zuccarellovi pětiletá smlouva na 30 milionů dolarů, kterou uzavřel po příchodu do klubu v létě 2019. Šestatřicetiletý Zuccarello patří k oporám Wild. V minulé sezoně nasbíral v 78 zápasech základní části 22 gólů a 45 asistencí. S 67 body prožil druhý nejproduktivnější ročník v kariéře v NHL, v níž dříve nastupoval krátce za Dallas a devět sezon za New York Rangers.

