Nikdo neměl oko na talenty jako Neveselý. Hokeji dal všechno a po nás chtěl totéž, vzpomíná Chalupa

Asi nikdo v českém hokeji neměl tak skvělý čuch a oko na mladé talenty jako právě Neveselý. „Já byl vesnický kluk, který hrál za Havlíčkův Brod a nikoho jsem moc nezajímal, ale najednou jsem dostal možnost ukázat, že na to mám. Stejné to bylo v případě Jardy Benáka, nebo Petra Vlka," cenil si jihlavské šance Chalupa.

Ve věku 87 let zemřel Stanislav Neveselý, někdejší vynikající útočník a trenér, který byl v roce 2008 uveden do Síně slávy českého hokeje. Český hokej vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům zesnulého. Čest jeho památce. https://t.co/avQh9PNrcq

Neveselý nováčky občas děsil velice náročnými tréninky, jenže rodák z vesnice Oudoleň měl velice dobrou průpravu. „Z Jihlavy se tehdy do Liberce vrátil Láďa Šmíd, který měl beky na starosti a dával nám to hodně sežrat. Obzvlášť nám z Vysočiny," pousmál se Chalupa. „Nechci úplně říct, že jsem byl tréninkový kůň, ale jako klukovi z vesnice mi dřina nevadila."

V tom měl u Neveselého plus body. Ve vojenském klubu, kde byla disciplína na prvním místě, potřebovali hráči ale občas trochu pročistit hlavu. „Během sezony jsme věděli, co si můžeme dovolit," tvrdil bývalý vynikající bek, který nedávno slavil sedmdesátiny. Neveselý však pro jistotu kontroloval jihlavské restaurace a bary. A když zjistil, že jeden z hokejistů před jedním takovým parkuje, vypustil mu pro jistotu kola u auta, aby předešel průšvihu.

Už na konci osmdesátých let byla o Neveselém napsána knížka Hokejový dirigent. Její protagonista se však popularitě vždycky spíš vyhýbal. „V Jihlavě dělal asistenta Jaroslavu Pitnerovi, v nároďáku Luďkovi Bukačovi. Ale vlastně to všechno stálo na Standovi," potvrdil Chalupa.

K Neveselému ovšem patřila i jistá míra roztržitosti. „Tomu se dalo jen smát. Jednou vzal třeba syna Marka v kočáru a šel se s ním podívat na fotbal. Pak se šlo do Grandu na kafe a my Standovi říkáme: Kde máš kočár? A on na to: Ty vole... A upaloval na stadion."