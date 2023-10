Olesz pokračuje v kariéře. Po konci v Olomouci se dohodl na angažmá v Novém Jičíně

Nejbližší utkání ve druhé lize čeká na novojičínské hokejisty v sobotu ve Vyškově. Tam ale na Olesze budou fanoušci zřejmě čekat marně. „Plán je, že by poprvé měl hrát v sobotu 11. listopadu doma proti Hodonínu. Další program si bude řešit sám podle toho, jak se bude cítit. Pokud budeme hrát doma, nebo někde poblíž, třeba v Kopřivnici nebo Havířově, tak předpokládám, že bude chtít nastoupit. Pokud ale bude mít na sobotu jiné plány, budeme to respektovat,“ řekl Urban na adresu hokejisty, který extraligu hrál za Vítkovice poprvé patnácti letech a donedávna byl téměř 22 let ve věku 16 let a 11 dnů jejím nejmladším střelcem. Než jej nedávno překonal útočník Hradce Králové Adam Novotný.