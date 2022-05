Brankář Furch po zisku titulu ve Färjestadu nebude pokračovat

Furch přišel do Färjestadu jako posila do brankoviště začátkem října poté, co v úvodu sezony krátce vypomáhal Plzni. V play off odchytal všech 19 zápasů a třikrát udržel čisté konto. Neinkasoval ani v rozhodujícím sedmém zápase finále proti Lulee, který BK vyhrál na ledě soupeře 3:0.