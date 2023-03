České hokejistky budou obhajovat historický bronz na MS s většinou hráček z loňska

Před startem MS v Bramptonu Češky odehrají dvě přípravná utkání proti místnímu akademickému výběru mužů v kategorii do 18 let. Turnaj začne 5. dubna a prvním českým soupeřem budou o den později Japonky. V pátek 7. dubna Češky poprvé v historii nastoupí proti Kanadě, následně je čekají ve skupině A souboje s USA a Švýcarskem. Do play off má jistý postup všech pět týmů z elitní skupiny.