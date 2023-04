České hráčky v těžké situaci. Jediná cesta je cizina, říká expert. Může ale přijít problém

Také aktuální reprezentační výběr na MS v Kanadě výhradně tvoří hráčky ze zahraničních soutěží. „Problém českého ženského hokeje je ten, co s hráčkami, kterým je sedmnáct, osmnáct. Jediná cesta je jít do ciziny," přemítá Kézr, dle kterého si české hokejistky zaslouží respekt. „Mám pro ženský hokej slabost. Nejsem toho odsuzovatel, navíc se mi na to i dobře dívá," hodnotí.

Pakliže ale český ženský hokej chce konkurovat tomu mužskému, bude za potřebí zlepšit podmínky v domácím prostředí. „Dokud nebudeme mít kvalitní extraligovou soutěž, která by hráčkám nabídla možnost tady zůstat a hokejově růst, tak pořád budeme vystaveni tomu, že nám holky budou mizet v cizině," pokračuje Kézr.

Jak se Dušan Andrašovský dostal k ženskému hokeji? Vysvětlení v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Funguje to sice pozitivně, ale pak se dostaneme do situace, že skutečně rodiče nebudou mít na to svojí šikovnou dcerku do ciziny poslat. Jsou to velké výdaje. Padne úhon na hokejový talent," rozebírá hokejový expert. Mrzí jej i malý zájem špičkových extraligových mužstev. „Trochu mě mrzí, že extraligového mužské kluby o to moc nestojí. Baštami se pak stávají Příbram nebo Karviná.

Velký přínos však učinil bývalý reprezentační trenér žen Tomáš Pacina, který byl strůjcem historického postupu ženského výběru na olympijské hry, kde to Češky dotáhly do čtvrtfinále. Právě jeho špičkové znalosti se velice důkladně projevovaly na výkonech svěřenkyň.

„Tomáš tomu dal ten nádech a jméno. I díky tomu, jak byl mediálně známý. Měl informace a dělal v tom. Manželku měl navíc v té době nejlepší hráčku světa. Dal tomu řád. Začalo se o tom hodně mluvit a fakt se na to dalo koukat," říká Dušan Andrašovský, současný asistent Carly MacLeodové u reprezentačního výběru žen.

Jak je to s kumulací funkcí v ženském hokeji? Řešíme v pořadu PříklepVideo : Sport.cz