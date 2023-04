Dvacítka podlahla Švýcarsku

Turnaj pěti zemí hokejistů do 20 let v Popradu: Česko - Švýcarsko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Branky: 1. Liechti, 16. Rod, 51. Hornecker. 17:00 Slovensko - Švédsko. Turnaj pěti zemí hokejistů do 17 let v Plzni: Turnaje čtyř zemí hokejistů do 16 let v Tranas (Švédsko): Švédsko - Česko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Česko - Slovensko 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

