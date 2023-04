Mladí Slováci slavili, bavit se musela i blonďatá reportérka

Slovenské emoce letěly hokejovým světem. Bylo to velké, nečekané, bezprostřední a vzbuzující další naděje. Nemusí to být v podání našich sousedů ještě vše. S Finy se mladí svěřenci trenéra Tibora Tartala vypořádali 3:2, v sobotu na ně v semifinále MS hráčů do 18 let čekají Američané, přemožitelé Čechů.

Foto: IIHF Slovenský trenér Tibor Tartal se svými svěřenci v šatně.

Článek Fotogalerie Foto: IIHF Kapitán Slováků Maxim Štrbák. Slováci měli z postupu mezi čtyři elitní týmy velkou radost, povedl se jim po dlouhých dvaceti letech. Video zachycující radostné okamžiky čtvrtečního večera zaujalo hokejový svět. Jak je patrné z videa, bavit se po zápase asi musela i blonďatá reportérka zpovídající rozradostněné slovenské mládí. „Systém, vášeň, identita, týmovost – tohle je cesta," říkal pateticky slovenský kouč a doslova se rozplýval. Nešetřil téměř básnickými projevy. „Kdo už jednou byl v pekle, musí ho milovat!" hlásal v kabině. https://www.facebook.com/iihfhockey/videos/799519241157610/ Semifinále USA - Slovensko je na programu v sobotu od 15:00 v basilejské St. Jakob Areně. Ostatní Po dvaceti letech v semifinále: Slováci na šampionátu mladíků zaskočili favorita

