Nejdříve elektronická fraška, pak se naštěstí volilo na papírcích

Hlasovalo se skutečně tajně, ale na klasické předtištěné papírové lístky, které se házely tradičně do volební urny a pro zvolení Aloise Hadamczika možná i trochu nečekaně stačilo jen jedno kolo.

Celé to bylo ve stylu Formanova filmu Hoří má panenko. Ani jedna ze zkoušek nedopadla pozitivně, nicméně i tak se šlo hlasovat elektronicky. Po pětatřiceti sekundách ale byla volba stopnuta, jeden z delegátů má problém s hlasovacím zařízením. Když se pak ozvali další, zasáhl Pavlík a došlo na tradiční volbu na předtištěných papírových lístcích. Až si jeden řekne, díky bohu, protože jinak by po všech těch elektronických zmatcích, zřejmě velmi jistě došlo ke zpochybnění volby.

Když pak schůzi řídící Petr Bříza přečetl výsledky volby, která po selhání elektronického zařízení, proběhla nakonec tradičně na papírcích, v sále to zašumělo. Překvapeně vypadal i nově zvolený prezident. „Musím to rozdýchat. Je to obrovská pocta a děkuju, vážím si toho," uvedl bezprostředně po svém volebním triumfu.§