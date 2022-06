Novým prezidentem hokejového svazu je Alois Hadamczik! Uspěl už v prvním kole

Když schůzi řídící Petr Bříza přečetl výsledky volby, která po selhání elektronického zařízení, proběhla nakonec tradičně na papírcích, v sále to zašumělo. Překvapeně vypadal i Hadamczik.

Svaz se nesmí plést klubům do výchovy, zmínil v projevu Alois HadamczikVideo : Sport.cz

„Musím to rozdýchat. Je to obrovská pocta, děkuju, vážím si toho. Jsem kluk z Kravař, který vedl nároďák a teď i celý svaz. Beru to jako obrovský závazek a chci udělat dobrou práci pro český hokej," uvedl bezprostředně po svém zvolení Hadamczik.