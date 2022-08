Pastrňák skončil jako brankář. Šlo to se mnou z kopce, přiznal

"Vždy jsem chtěl být gólman, ale je to finančně náročné, takže mi to nikdy nevyšlo a jsem rád," pousmál se Pastrňák v rozhovoru s novináři. "Bylo to náročné. V bráně bylo vedro a podle mého jsem shodil tak deset kilo. Byla dobrá atmosféra. Oslovil mě Bedýnka, občas chodím do brány s fotbalisty a on tam chodí. Váhal jsem. Ale je to super akce, tak jsem se kývnul," řekl.