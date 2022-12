Vlasák nechápe krok Hadamczika a spol.: Co je k tomu vedlo?! Nic dobrého, juniorku to devalvuje!

Překvapilo vás to?

Já osobně i celý náš klub jsme od začátku byli samozřejmě proti. I na sportovní komisi svazu jsem říkal, že takový návrh je nešťastný. Dlouho jsme bojovali za zúžení juniorské extraligy, a když se to podařilo (soutěž se před touto sezonou zúžila z 20 týmů na 14), tak se po třech měsících zase rozšiřuje... Je to fakt hodně nešťastné, většina to ale bohužel takhle chtěla. To nic nemění na názoru mém i Plzně, že je to špatně.

Žádný klad na rozšíření účastníků ze 14 na 16 tedy nevidíte?

Já v tom fakt nic dobrého nevidím. Navíc se schválilo, že juniorskou extraligu budou moci hrát i dva tzv. „overage" hráči. I proti tomu jsme byli.

Jak by měl vypadat herní model juniorské extraligy 2022/23 V první fázi by mělo být 16 týmů rozděleno do dvou skupin po osmi podle geografické polohy (pracovně můžeme jednu skupinu nazvat „Čechy“, druhou „Morava“). Každý tým by odehrál čtyři zápasy (dvakrát doma-venku) proti každému soupeři ze skupiny, tj. dohromady 28 zápasů. Čtyři nejlepší z každé skupiny postoupí „nahoru“, a budou hrát se čtyřmi nejlepšími z druhé skupiny. Znovu čtyři zápasy s každým, tedy opět 28 zápasů. Pro týmy na 5.-8. místě obou skupin platí to samé mezi sebou. Třetí fází bude play off. Čtyři nejlepší z „horní“ skupiny půjdou rovnou do čtvrtfinále play off, týmy na 5.-8. místě „horní skupiny“ budou hrát se čtyřmi nejlepšími týmy ze „spodní“ skupiny předkolo play off. Následuje klasická vyřazovací část. Týmy na 5.-8. místě „dolní“ skupiny čeká play-down. Zatím není jasné, jestli se budou přenášet získané body, nebo tyto čtyři týmy začnou od nuly. Poslední tým by čekal přímý sestup a bude nahrazen vítězem dorostenecké ligy. Ve hře je i možnost, že předposlední po play-down by hrál baráž s druhým týmem ligy juniorů.

Overage hráči můžou být staršího věku, musejí ale splňovat podmínku, že mají smlouvu s A týmem daného klubu, nebo tři roky působí v klubovém dorostu či juniorce. Proč by neměli mít výjimku?

Protože už mají hrát dospělý hokej. A pakliže ne, procento z nich, které se pak někam nakonec dostane, je naprosto mizivé. My potřebujeme vychovávat top hráče a ne ty, které budeme ještě třeba dva roky držet v juniorce, přestože už v ní nemají co dělat. Ve své podstatě 90 procent z nich potom stejně skončí.

Jak dle zdrojů Sport.cz o návrhu hlasovali ve sportovní komisi: Přítomni: Alois Hadamczik - pro návrh Stanislav Bednařík - pro návrh Petr Jonák - pro návrh Vladimír Kočara - proti návrhu Ladislav Majkus - pro návrh František Ptáček - proti návrhu Kamil Přecechtěl - pro návrh Robert Reichel - pro návrh Radim Rulík - pro návrh Jiří Šlégr - pro návrh Omluveni: Milan Antoš Jaromír Jágr Tomáš Martinec Jaroslav Nedvěd Zdeněk Pavliš Petr Rutar Otakar Vejvoda Tomáš Vlasák Libor Zábranský Marek Židlický Pozn.: Sportovní komise je jakýmsi poradním panelem, proto není potřeba při hlasování nadpolovičního počtu přítomných členů. Návrh musí schválit výkonný výbor Českého hokeje.

Překvapilo vás, že z deseti přítomných na zasedání sportovní komise se minulé pondělí vyslovili jen dva proti návrhu rozšířit juniorskou extraligu?

Překvapilo. Nevím, co je k tomu vedlo.

Přitom před červnovou volbou nového šéfa hokejového svazu šly ze všech stran řeči, jak je u mládeže nutné vytvořit konkurenční prostředí a jedním z nástrojů mělo být zužování soutěží...

A místo toho teď děláme pravý opak... Fakt jsem na svazu říkal, že je to nešťastné. Jenže to dopadlo jinak. Na jednu stranu to je pro mě překvapení, na druhou stranu musím přiznat, že jsem to po několika předešlých jednáních tak nějak tušil. Musím zopakovat, že je to krok špatným směrem. Je spíš otázka na ty, kteří návrh podpořili, aby veřejnosti uvěřitelně vysvětlili jeho výhody. Já je hledám marně.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Alois Hadamczik rozšíření juniorské extraligy na 16 týmů podporuje.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Vy byste naopak soutěž ze 14 týmů ještě zúžil?

Určitě. V současné situaci by bylo úplně ideální 12 účastníků. Ale jak to pozoruju, každý tak nějak hájí zájmy svého klubu. Chápu to, protože shánět finance na mládež není jednoduché. Jenže primárně by nám mělo jít o společnou věc. A tou je posunout náš hokej jako celek a ne na úrovni jednotlivého klubu.

Foto: Jan Škvor, Sport.cz Takto by měla vypadat juniorská extraliga v příští sezoně.Foto : Jan Škvor, Sport.cz

I za cenu toho, kdyby měla spadnout třeba vaše Plzeň?