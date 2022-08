Zlaté ručičky! Pastrňák ukázal, že neválí jenom s hokejkou na ledě, trumfnul i legendu

GLOSA: Plzeň veze z Baku naději. Odveta s Karabachem bude ale ještě těžší

Fotbalisté Plzně rozehráli play off Ligy mistrů solidně, na půdě Karabachu uhráli bezbrankovou remízu. Spousta fanoušků má pravděpodobně za to, že cesta Viktorie do základní skupiny, a možná až k půlmiliardovému bonusu, se zdá před domácí odvetou otevřená.