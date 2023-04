"Nezvládli jsme to, co se týče hry na puku. Moc jsme je odhazovali od sebe a Američani s nimi byli naopak velmi silní. Ničeho jsme se nebáli a šli jsme do zápasu bez respektu, ale nakonec se nám to nepodařilo," řekl Eperješi po zápase, v němž měli Slováci několik slibných šancí.