Česko - Švédsko 2:4 Bravo! Čeští mladíci přežili kritické chvíle a postupují do semifinále

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let postupuje na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup do semifinále. V závěrečném utkání základní skupiny sice nestačila na Švédsko, ale i porážka 2:4 stačila k postupu mezi nejlepší čtyřku z prvního místa. Semifinálovým soupeřem českého výběru bude v pátek od 19 hodin Finsko.

Foto: Václav Šálek, ČTK Po 1. třetině se v duelu českých a švédských hokejistů do 18 let v rámci Hlinka Gretzky Cupu pořádně jiskřilo.

