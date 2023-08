Čeští mladíci zdolali Američany

Turnaj pěti zemí hokejistů do 17 let v Chomutově: Česko - USA 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) Branky: 16., 46. a 54. Pekař, 14. Fasner, 23. Macek, 27. D. Pavlík, 33. Netušil - 3. Spehar, 4. Whitehead, 22. T. Hayes, 40. C. Murphy. Švýcarsko - Německo 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).

