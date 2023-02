Hadamczik: Jaškin nemůže reprezentovat naši zemi! Takovým si nenecháme kazit morálku

„Jestliže se k takovému činu rozhodl, je to jeho věc. Český hokej za to ale nemůže. Má i ruské občanství a rozhodl se za svou osobu. Každý jedinec si zodpovídá za své činy sám," připomíná Hadamczik pro Sport.cz, že devětadvacetiletý Jaškin se narodil v Omsku, má ruské předky i přítelkyni a v Rusku trávil léto i v dobách, kdy působil za oceánem v NHL.

Hokejový svaz na konci srpna rozhodl, že do reprezentace nebudou povoláváni hokejisté, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíšou smlouvu s některým z klubů KHL. Podle tohoto výkladu tak má Jaškin; stejně jako útočník Červený; zabouchnuté dveře do nároďáku už půl roku.

„S kluky, kteří podepsali v Rusku, se rozcházíme v otázce morálky. Oni si neuvědomují, že Ukrajina bojuje za to, aby se válka nerozšířila do dalších evropských zemí," říká šéf Českého hokeje.

Svou podporou Ruska si Jaškin nejspíše zavřel dveře do národního týmu natrvalo. „Jestliže má svědomí takové věci dělat, je to jeho věc. Nikoliv naše. Je svéprávný člověk a my za jeho činy neodpovídáme. My můžeme jen rozhodnout, že takový člověk nemůže momentálně reprezentovat naši zemi," říká Hadamczik na adresu účastníka SP 2016 a MS v letech 2018 a 2019, který za Česko odehrál dohromady 39 zápasů a vstřelil v nich 11 branek.