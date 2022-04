Jalonen? Žádné alibistické řeči, hráči za ním půjdou

„Zaprvé vnímám absolutně profesionální přístup. Zatím jsem se za měsíc a půl, co jsem nějakým způsobem blízko národního týmu, nesetkal s žádným excesem," pokračuje zkušený hokejový redaktor a dodává: „Zadruhé velmi dbá na taktiku, na systém, což je hrozně fajn."

Trenérskou změnu u české reprezentace po olympijských hrách vnímal jako nevyhnutelnou. V angažmá 62letého Fina však vidí i možný problém. „Mám jen drobnou pochybnost, která nesměřuje k Jalonenovi. Jde o to, jestli to ti hráči vydrží hrát," nastiňuje s obavou, zda je v možnostech českých hráčů naplnit představy kouče.

„Zatím se ukazuje, že když vše hráči plní, tak to funguje a národní tým vypadá dobře, viz třeba druhá třetina proti Slovensku, kdy jsme v Trenčíně soupeře přestříleli 16:5, měli jsme jasně navrch..." všímá si Kézr. „Ale jakmile to v systému začne haprovat, tak se rozpadá celá hra," dodává.