Musíte si věřit. Já jsem si věřil a jsem rád, že se mi to vrátilo, neskrýval nadšení premiérový střelec Klapka

První třetina byla opatrná z obou stran. Premiérový gól v národním dresu si připsal ve 12. minutě prudkou střelou z pravého kruhu pro vhazování Klapka, který zvyšoval na 2:0. „Je to fajn pocit, je klukovský sen každého hokejisty dát gól za nároďák," neskrýval po zápase nadšení.

„Pro mě je to průlomová sezona, jsem za to rád, že se tohle všechno děje," přiznal, že letošní sezona, která pro něj začala na farmě Bílých Tygrů v Benátkách nad Jizerou a končila v extraligovém play off, nabrala rychlý spád. Moc dobře ví, že bez odvedené dřiny, by se nic z toho nestalo. „Potřebujete trénovat, trénovat, trénovat. A věřit sobě. Já si věřil. Trénoval jsem na sto procent a takhle se mi to vrátilo. Je to motivace do další práce," uvedl liberecký útočník.

Další přesná rána 👏 pic.twitter.com/UGgCgCXTCF — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 14, 2022

Svůj debutový gól v národním dresu má ale trochu v mlze. „Puk mi vzali spoluhráči, já jsem se vzpamatovával z toho, co se to stalo," řekl s úsměvem dvoumetrový čahoun, který prý však nemá problémy své tělo na ledě zkoordinovat. A výhled na blížící se mistrovství světa?

„Nepřemýšlím nad tím. Jdu trénink od tréninku, zápas od zápasu. Uvidím, jak se trenér rozhodne," řekl s tím, že kdyby se do závěrečné nominaci finského kouče nevešel, nebude to brát jako zklamání. „Pro mě je to sezona, jakou by chtěl každý hráč. Udělám ale vše pro to, abych ji mohl zakončit šampionátem," dodal Klapka na závěr.

Boj o nominaci na světový šampionát si nepřipouští ani litvínovský útočník Patrik Zdráhal. „Snažím se odvést maximum, nedělám si velké naděje. Budu rád za každý start," řekl. V zápase si připsal dva body za gól a asistenci. Ve 45. minutě zvyšoval po parádním sólu přes celé kluziště na 5:0. Kochat se svou brankou ale z opakovaných záběrů prý nebude. „Když to na mě někde na Instagramu vykoukne, tak se podívám, ale že bych si to nějak zpětně dohledával, to ne," dodal se smíchem sedmadvacetiletý útočník.

Průnik Patrika Zdráhala 😎 pic.twitter.com/VwWlZWht7C — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 14, 2022

První zápas po více jak čtvrt roce po zranění kolena odehrál David Jiříček, který nastoupil ve třetí obranné dvojici s Davidem Skleničkou. „Koleno drželo a vůbec jsem na to nemyslel, takže z tohohle pohledu jsem se cítil skvěle," přiznal, že to pro něj bylo v zápase nejdůležitější.